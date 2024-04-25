Хуситы атаковали американский эсминец в Аденском заливе

ВМС Йемена запустили ракеты по американскому эсминцу в Аденском заливе

Шиитское движение «Ансар Алла» нанесла удары по судам США и Израиля, пишет РИА Новости .

«Военно-морские силы Йемена провели военную операцию против американского судна (MAERSK YORKTOWN) в Аденском заливе с использованием ряда подходящих корабельных ракет, — сообщил уполномоченный хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала „Аль-Масира“.

Военный чиновник также сообщил об атаке дронами на израильское судно MSC VERACRUZ в Индийском океане.

Обе операции успешно достигли своих целей, — добавил он.

Ранее хуситы сообщали об операции против американских эсминцев в Красном море.