сегодня в 22:00

США нанесли очередной удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США снова уничтожили корабль, который перевозил наркотики вблизи Венесуэлы, сообщает ТАСС .

Венесуэльское судно, предположительно перевозившее наркотические вещества, подверглось атаке со стороны США в нейтральных водах недалеко от берегов Венесуэлы. Об этом сообщил американский лидер.

На опубликованных кадрах видно, как оператор навел прицел на корабль, затем произвел запуск ракеты. После этого морское судно взорвалось.

«Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены 6 наркотеррористов, находившихся на борту», — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что никто из американских военных не пострадал.

Это не первое судно, которое США уничтожили из-за причастности к контрабанде наркотиков.

