сегодня в 22:05

США вблизи Венесуэлы нанесли удар по судну с наркотиками

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, американские вооруженные силы нанесли еще один удар по судну, перевозившему наркотические вещества, недалеко от берегов Венесуэлы. Хегсет сообщил об этом в социальной сети Х, пишет РИА Новости .

Министр обороны заявил, что по указанию президента Дональда Трампа был отдан приказ о нанесении «смертельного кинетического удара» по кораблю, перевозившему наркотики и имевшему связи с группировками, признанными террористическими организациями.

По словам Хегсета, в результате операции, проведенной в международных водах вблизи Венесуэлы, были ликвидированы «четыре наркотеррориста», находившиеся на борту судна.

Хегсет также добавил, что подобные операции будут продолжены и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что США хотят заняться борьбой с наркотрафиком в Венесуэле.

