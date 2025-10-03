СМИ: США займется борьбой с наркотрафиком в Венесуэле

Американские войска, дислоцированные в Пуэрто-Рико, приведены в высшую степень боеготовности для проведения операции, предполагающей оккупацию венесуэльской территории, сообщает «Царьград» .

Заявленная цель — противодействие незаконному обороту наркотиков, что происходит на фоне критики американского лидера Дональда Трампа в неспособности эффективно бороться с наркокартелями.

Как уточняет газета Washington Examiner, ссылаясь на сведения, полученные от военных экспертов, накопленных сил вполне достаточно для осуществления захвата и последующего удержания ключевых стратегических объектов, в частности, портов и аэродромов на территории Венесуэлы, хотя смену власти в стране Трамп отрицает.

Издание отмечает, что министерство обороны США фактически не скрывает подготовку к потенциальным военным столкновениям. В отчете американского военного ведомства, опубликованном в конце августа, говорится, что в ходе маневров у берегов Виргинских островов отрабатывались высадки десанта и установление контроля над авиабазами.

