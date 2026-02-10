Срочная эвакуация: в пятиэтажном доме в Волгограде нашли мины

сегодня в 14:19

В пятиэтажном доме в Волгограде работают спецслужбы из-за найденных мин

Экстренные службы собрались у многоквартирного дома № 5 на проспекте Канатчиков в Волгограде из-за найденных внутри минометных мин. Проводится эвакуация жителей, сообщает V1.RU .

Информация об инциденте появилась в домовых чатах. По словам жильцов, в пятиэтажном жилом доме на проспекте Канатчиков были обнаружены мины. На месте работают саперы.

Подъезд к дому перегородили. Жителей эвакуируют в соседнюю школу.

Происшествие произошло в доме, построенном в 1957 году. Боеприпасы там нашли сотрудники управляющей компании, которые работали с общедомовыми коммуникациями.

По данным правоохранителей, всего было обнаружено две минометные мины времен Великой Отечественной войны. На месте работают спецслужбы.

Ранее в Праге женщина принесла в отделение полиции противотанковую ракету, которую она нашла в доме своего сына. Это была неактивная противотанковая ракета П6 — 76 мм.

