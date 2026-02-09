Жительница Праги принесла в полицию противотанковую ракету

сегодня в 04:58

В Праге женщина принесла в отделение полиции противотанковую ракету, которую она нашла в доме своего сына, сообщает RT .

По данным полиции, женщина решила сдать боеприпас в рамках амнистии оружия. Дежуривший полицейский вызвал сапера, после этого вместе с коллегами и посетительницей покинул здание.

Оказалось, что это была неактивная противотанковая ракета П6 — 76 мм.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево нашли в чемоданах 35-летнего иностранца партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления.

