Иностранец пытался вывезти из РФ оружейные прицелы и кронштейны на 29 млн руб

Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли в чемоданах 35-летнего иностранца партию оружейных прицелов и кронштейнов для их крепления, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Мужчина собирался улететь в Катар и захватить с собой 142 единицы незадекларированных товаров общей стоимостью 29 млн рублей.

Контрабанду обнаружили при сканировании чемоданов, пассажир был остановлен во время прохождения «зеленого» коридора. Иностранец заявил, что приобрел приспособления у знакомого в Москве, заплатив 21 тыс. рублей. Он якобы не знал о том, что их надо декларировать.

Согласно заключению экспертизы, изъятые предметы — тепловизионные прицелы и кронштейны для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Партию признали коммерческой.

Теперь иностранцу может грозить штраф от половины до двукратного размера стоимости товара и его конфискация. За не декларирование товаров заведено административное дело.