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Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории РФ была пресечена утром 22 августа.

Пострадавших и разрушений нет. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы.

Ранее в Брянскую область попытались проникнуть украинские разведчики. После непродолжительной стрельбы противник отступил с потерями вглубь свой территории.