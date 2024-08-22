Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории РФ была пресечена утром 22 августа.
Пострадавших и разрушений нет. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы.
Ранее в Брянскую область попытались проникнуть украинские разведчики. После непродолжительной стрельбы противник отступил с потерями вглубь свой территории.