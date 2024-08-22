Численность атаковавших Брянскую область бойцов ВСУ преувеличили в десять раз

Численность атаковавших Брянскую область бойцов ВСУ сильно преувеличили. На самом деле их было не 200, как заявлялось ранее, а 20 человек, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ).

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) состояла из 20 человек, которые напали в районе пограничного поселка Забрама при огневой поддержке крупнокалиберного пулемета бронемашины.

После того, как противник стал обстреливать российский пограничный пост, бойцы ПУ ФСБ по региону открыли ответный огонь. Стрельба длилась около 30 минут. Враг с потерями в итоге ушел обратно вглубь своей территории.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что вечером 21 августа на территорию региона пытались проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа, но ничего не вышло.