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Средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников над регионами РФ за ночь

Дежурные средства ПВО сбили и перехватили 20 украинских БПЛА над семью регионами России за ночь, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Девять дронов сбили над территорией Саратовской области. Еще три БПЛА были уничтожены над Курской областью.

Над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей сбили по два украинских беспилотника. А также по одному БПЛА уничтожено над Орловской и Рязанской областями.

Киевский режим с помощью беспилотников пытался совершить террористическую атаку по объектам, расположенным на территории РФ. Таким образом, его попытка была пресечена.

Ранее стало известно, что дрон попал в 38-этажный ЖК «Волга Скай» в Саратове. Пострадали четыре человека, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.