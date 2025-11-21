сегодня в 18:39

Сразу несколько машин столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы

ДТП с участием сразу нескольких автомобилей произошло на 1-й Тверской-Ямской улице, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Telegram-канал MSK1.RU опубликовал кадры с места происшествия. На дороге стоят сразу несколько автомобилей скорой помощи, полиция. Судя по видео, одна из поврежденных в аварии машин — такси.

На месте уже работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Водителей предупредили, что движение в сторону центра города затруднено на 2 км. Их призвали заранее обдумать объезд.

Ранее на Филимонковском шоссе в ТиНАО столицы произошло ДТП с участием двух машин, есть погибший и пострадавший.

