Сразу несколько машин столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы
ДТП с участием сразу нескольких автомобилей произошло на 1-й Тверской-Ямской улице, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Telegram-канал MSK1.RU опубликовал кадры с места происшествия. На дороге стоят сразу несколько автомобилей скорой помощи, полиция. Судя по видео, одна из поврежденных в аварии машин — такси.
На месте уже работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Водителей предупредили, что движение в сторону центра города затруднено на 2 км. Их призвали заранее обдумать объезд.
Ранее на Филимонковском шоссе в ТиНАО столицы произошло ДТП с участием двух машин, есть погибший и пострадавший.
