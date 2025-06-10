Сразу 6 автомобилей столкнулись на Измайловском шоссе в Москве
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Шесть автомобилей столкнулись в районе дома №71 на Измайловском шоссе в Москве. В районе аварии движение затруднено на 1,5 км, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы города уже работают на месте ДТП. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняется.
Из-за пробки в районе ДТП водителей призвали заранее продумывать пути объезда.
Ранее авария с участием фуры и других авто произошла на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно. Фура въехала в припаркованные машины.