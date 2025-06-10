сегодня в 10:11

Сразу 6 автомобилей столкнулись на Измайловском шоссе в Москве

Шесть автомобилей столкнулись в районе дома №71 на Измайловском шоссе в Москве. В районе аварии движение затруднено на 1,5 км, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы города уже работают на месте ДТП. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняется.

Из-за пробки в районе ДТП водителей призвали заранее продумывать пути объезда.

Ранее авария с участием фуры и других авто произошла на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно. Фура въехала в припаркованные машины.