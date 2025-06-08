Фура снесла припаркованные авто в столичном Царицыне

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ДТП с участием фуры и других авто произошло на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно, сообщает в Telegram-канале Агентство «Москва».

Фура въехала в припаркованные машины. В результате «Газель» врезалась в столб, а автомобиль такси влетел под другую легковую машину.

На опубликованных кадрах видно, что у «Газели» помята задняя и передняя части. Автомобиль такси пострадал сильнее всех. У него отпал бампер, а передняя часть существенно повреждена.

Легковушка, оказавшаяся задними колесами на машине такси, повреждена не критически. У нее помята крышка капота.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье на Новорязанском шоссе фура улетела в кювет и перевернулась. Какое-то время грузовик протащило по асфальту и поцарапало его.