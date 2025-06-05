В Подмосковье на Новорязанском шоссе фура улетела в кювет и перевернулась

В Сети появилось фото с места страшного ДТП на Новорязанском шоссе в Московской области, где видно, что грузовик слетел с проезжей части, а на месте работают сотрудники МЧС РФ, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что грузовой автомобиль попал в аварию 5 июня. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

На опубликованном кадре видно, фура опрокинулась и лежала колесами вверх. Судя по состоянию дорожного полотна, какое-то время грузовик протащило по асфальту и поцарапало его. На проезжей части также видны разбросанные части автомобиля, а также содержимого грузового отсека.

Что стало причиной аварии, а также есть ли пострадавшие, уточняется.