СПЖ: в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Фото - © Derevyagin Igor. Own work/Wikipedia.org
В столице Украины начали захватывать Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. Туда приехало огромное количество сотрудников полиции, представители заповедника и Минкульта, сообщает Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов Украины, по некоторой информации, вошли в специальное закрытое помещение. По нему можно дойти до Ближних пещер.
Еще на месте заметили работника заповедника с болгаркой.
На территорию Нижних пещер Лавры прибыла комиссия якобы для инвентаризации и проверки святых мощей в Ближних пещерах. Планируется вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для экспертизы ДНК.
При этом власти засекретили сведения о работе комиссии.
Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ после захвата храма УПЦ под Киевом выбросили оттуда все иконы и книги.