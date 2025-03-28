СПЖ: в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

В столице Украины начали захватывать Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры. Туда приехало огромное количество сотрудников полиции, представители заповедника и Минкульта, сообщает Союз православных журналистов в своем Telegram-канале .

Сотрудники правоохранительных органов Украины, по некоторой информации, вошли в специальное закрытое помещение. По нему можно дойти до Ближних пещер.

Еще на месте заметили работника заповедника с болгаркой.

На территорию Нижних пещер Лавры прибыла комиссия якобы для инвентаризации и проверки святых мощей в Ближних пещерах. Планируется вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для экспертизы ДНК.

При этом власти засекретили сведения о работе комиссии.

Ранее сообщалось, что сторонники ПЦУ после захвата храма УПЦ под Киевом выбросили оттуда все иконы и книги.