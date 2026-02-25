Спрятала внутри: женщина засунула наркотики в интимную часть тела

В Бугульме сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором могли находиться лица, причастные к обороту наркотиков. Запрещенные вещества были обнаружены не только в машине, но и внутри задержанной женщины, сообщает Kazanfirst .

Из машины изъяли две колбы с веществом, а пассажирка автомобиля 1980 года рождения заявила, что при ней также есть свертки с наркотиками. Она спрятала их внутри тела.

В итоге находчивую женщину отправили на осмотр на гинекологическое кресло. Врачи извлекли два пакетика с запрещенным веществом. Вес наркотиков составил 0,83 грамма. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в России пользователи одного из маркетплейсов обнаружили в каталоге странные товары — чехлы для iPhone с изображениями детей, держащих таблички с признаниями в употреблении наркотиков.

