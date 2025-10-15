Спрятал тело в шкаф: пойман подмосковный грабитель-убийца

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины. Преступления совершили в Лосино-Петровском и Котельниках, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Против 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и приготовлении и покушении на убийство. Он убил жителя Котельников и пытался расправиться с иностранкой в Лосино-Петровском.

Первый инцидент произошел 21 сентября. По информации правоохранителей, в Лосино-Петровском пьяный мужчина пролез через окно в чужую квартиру, чтобы украсть материальные средства и драгоценности.

Через некоторое время в помещение вернулась живущая в нем девушка. Между ними началась драка.

Мужчина два раза ударил девушку в лицо. Затем с целью убийства взял за шею и начал душить. Девушка потерял сознание, тогда преступник подумал, что она погибла, после чего ушел из квартиры. Пострадавшая все же пришла в себя и написала заявление в правоохранительные органы.

Затем в начале октября подозреваемый сидел в квартире у приятеля в Котельниках. Между ними начался конфликт. Фигурант избил мужчину, задушил, а труп спрятал в шкаф. Подозреваемого заключили под стражу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.