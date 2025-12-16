Спонсор террористов из «Крокуса» хотел уехать в Турцию на встречу с боевиками

Якубджони Юсуфзода*, который был спонсором террористов из «Крокус Сити Холла», пытался покинуть Россию за месяц до атаки, сообщает Mash .

В феврале 2024 года мужчину развернули пограничники в аэропорту Стамбула. Возможно, они знали о его радикальных взглядах. Потом уроженец Таджикистана вернулся в Сочи. При этом на миграционном учете он стоял нелегально.

Попытка Юсуфзоды* посетить Турцию совпала с пребыванием в этой стране будущих террористов, где мужчин готовили к нападению. Так, Шамсидин Фаридуни* и Саидакрам Раджабализода* остановились в районе Фатиха. А уже 2 марта они одним рейсом вылетели в Москву.

Во время нападения в концертном зале спонсора не было, но он переводил террористам деньги незадолго до трагедии. Защита настаивала, что мужчина давал в долг «по старой дружбе», но следователей данная версия не убедила.

На текущей неделе планируется начать допрос обвиняемых в суде.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались туда перед концертом и стали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Всего они убили 149 человек. Террористы пытались уехать на Украину, но силовики задержали их в Брянской области и доставили в Москву. Затем нашли и соучастников преступления.

* Признаны в России террористами и экстремистами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.