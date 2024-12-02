Спецназ начал массовые задержания оппозиции в Тбилиси
Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона манифестантов
Полиция Грузии произвела массовые задержания участников беспорядков в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
Спецназ применил слезоточивый газ и вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси.
При силовой акции производились массовые задержания манифестантов, указывает агентство.
Ранее протестующие применили против полицейских петарды и фейерверки.
Массовые выступления оппозиции начались после приостановления переговоров грузинских властей о вступлении в Евросоюз.