Спецназ начал массовые задержания оппозиции в Тбилиси

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Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона манифестантов

Полиция Грузии произвела массовые задержания участников беспорядков в Тбилиси, сообщает РИА Новости .

Спецназ применил слезоточивый газ и вытеснил участников оппозиционного митинга с проспекта Руставели в Тбилиси.

При силовой акции производились массовые задержания манифестантов, указывает агентство.

Ранее протестующие применили против полицейских петарды и фейерверки.

Массовые выступления оппозиции начались после приостановления переговоров грузинских властей о вступлении в Евросоюз.