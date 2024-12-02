Грузинская оппозиция привлекла ребенка к беспорядкам в Тбилиси

Мальчик в каске швырнул бутылку в полицейских в Тбилиси

Мальчик в желтой каске швырнул бутылку в полицейских на акции протеста в Тбилиси, кадры распространило RT .

На видео мальчик разбегается и кидает в полицейское оцепление бутылку. Силовики не реагируют на инцидент, после чего ребенок возвращается к вероятному провокатору.

Оппозиция устраивает беспорядки в Грузии четвертый день, применяя петарды и фейерверки. Полиция в ответ оттесняет агрессивную толпу от мест проведения акций.

Ранее манифестанты пытались сжечь здание парламента Грузии.