Спецназ «Ахмат» совместно с полком «Ахмат-Чечня» и другими подразделениями ВС РФ «крушит укронатовцев» в Курской области, следует из доклада командира группы Аида, опубликованного в Telegram-канале министра ЧР по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

Бойцы ВС РФ атакуют украинских солдат со всех флангов, в том числе с неба. Военную технику стран НАТО каждый час «превращают в металлолом».

Украина использует разведданные, предоставленные Североатлантическим альянсом. По ним пехота ВСУ «идет прямиком в ад».

Командир отряда Аида добавил, что тактика ведения боевых действий стран НАТО не такая эффективная, как кажется. Она «разбивается» при первом боестолкновении с российскими солдатами.

Ранее сообщалось, что за последние сутки ВС РФ отразили 7 атак ВСУ в Курской области. Ожесточенные бои были рядом с населенными пунктами Коренево, Борки и Мартыновка.