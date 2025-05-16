Спешила к студентам: названа личность погибшей под колесами мотоцикла в Москве

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Сестра Стриженова погибла под колесами мотоцикла в Москве

Старшая сестра актера и кинорежиссера Александра Стриженова Елена Земляникина погибла в результате ДТП в столице, сообщила в своем Telegram-канале актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Елена 14 мая бежала в университет к студентам. Она переходила проезжую часть на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко, когда ее насмерть сбил двигавшийся на большой скорости мотоциклист. Женщина отлетела на несколько метров.

Земляникина часто молилась, пела в церковном хоре. Также она управляла детским театром, учила малышей актерскому мастерству. У женщины остались трое дочек.

Отпевание и прощание организуют 17 мая в церкви Чуда Архангела Михаила в Хонех в Москве.