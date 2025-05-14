Без шансов выжить: смертельный наезд байка на женщину в Москве попал на камеры
Департамент транспорта Москвы опубликовал кадры смертельной аварии с участием мотоцикла, произошедшей на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. На GIF можно заметить, как байк на скорости врезается в женщину, после чего пострадавшая отлетает на несколько метров.
ДТП случилось утром 14 мая. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранители.
Из-за аварии затруднено движение в сторону Московской области. Власти советовали автомобилистам выбирать пути объезда.
«Просим водителей быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов», — добавили в Дептрансе.
В результате аварии с мотоциклом марки Yamaha женщина-пешеход погибла на месте. Она пересекала дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора, сообщала Госавтоинспекция.