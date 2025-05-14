Без шансов выжить: смертельный наезд байка на женщину в Москве попал на камеры

Департамент транспорта Москвы опубликовал кадры смертельной аварии с участием мотоцикла, произошедшей на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. На GIF можно заметить, как байк на скорости врезается в женщину, после чего пострадавшая отлетает на несколько метров.