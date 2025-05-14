Байкер сбил шедшую на красный сигнал светофора женщину в Москве

Байкер на Yamaha насмерть сбил женщину на «красном» светофоре в Москве

В Москве произошла смертельная авария с участием мотоцикла марки Yamaha. Предварительно, байкер сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. В результате аварии женщина-пешеход погибла на месте.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются дорожные полицейские и следственно-оперативная группа. Информации о состоянии байкера не приводится.

Тем временем под суд отдали женщину, которая пьяной сбила ребенка в Подмосковье. Владелице Porsche может грозить до 12 лет лишения свободы.