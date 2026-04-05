Спасенного в Иране пилота истребителя А-15E ВВС США привезли в Кувейт

Второй летчик из американского истребителя F-15E, который сбили над Ираном 3 апреля, привезли в Кувейт. Там военного будут лечить, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, сообщает ТАСС .

У летчика звание полковник. Он находился более суток в тылу в Иране в горах. С собой у офицера был только пистолет.

Пилота истребителя спасли сразу после того, как тот катапультировался. В операции по спасению второго летчика участвовали ЦРУ и ВС США.

Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ тот ударил по военным базам США в регионе и Тель-Авиву. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.