ЦРУ спасло второго пилота сбитого F-15E с помощью дезинформации Ирана
Фото - © Unsplash.com
Центральное разведывательное управление США организовало масштабную операцию по дезинформации иранских военных. Ведомству вместе с американскими военными удалось спасти второго пилота сбитого F-15E в небе над Ираном, сообщает Mash.
В операции по спасению солдата поучаствовали сотни спецназовцев, десятки самолетов и вертолетов ВС США. Операцию назвали одной из наиболее сложных.
Ночью иранские солдаты сбили истребитель ВВС США на западе страны. После падения одного из пилотов удалось спасти. Второго искали солдаты КСИР и члены спасательный группы Соединенных Штатов.
Сотрудники ЦРУ вбросили фейковую информацию о том, что пилота успешно нашли и якобы везут по Ирану. Местные силовики начали путаться. Благодаря этому у американцев получилось обнаружить местоположение второго члена экипажа в горах.
ВВС США атаковали конвои Ирана, помешав им найти члена экипажа. Летчик укрылся на хребте, активировал аварийный маяк и общался со спасателями.
Для окончания операции задействовали три дополнительных борта. На них вывезли спецназ вместе со спасенным экипажем.
В Пентагоне заявили, что миссия была одной из наиболее сложных. Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты никогда не оставляют своих солдат.
Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Тегерана 28 февраля. Иран атаковал в ответ Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.