ЦРУ спасло второго пилота сбитого F-15E с помощью дезинформации Ирана

Центральное разведывательное управление США организовало масштабную операцию по дезинформации иранских военных. Ведомству вместе с американскими военными удалось спасти второго пилота сбитого F-15E в небе над Ираном, сообщает Mash .

В операции по спасению солдата поучаствовали сотни спецназовцев, десятки самолетов и вертолетов ВС США. Операцию назвали одной из наиболее сложных.

Ночью иранские солдаты сбили истребитель ВВС США на западе страны. После падения одного из пилотов удалось спасти. Второго искали солдаты КСИР и члены спасательный группы Соединенных Штатов.

Сотрудники ЦРУ вбросили фейковую информацию о том, что пилота успешно нашли и якобы везут по Ирану. Местные силовики начали путаться. Благодаря этому у американцев получилось обнаружить местоположение второго члена экипажа в горах.

ВВС США атаковали конвои Ирана, помешав им найти члена экипажа. Летчик укрылся на хребте, активировал аварийный маяк и общался со спасателями.

Для окончания операции задействовали три дополнительных борта. На них вывезли спецназ вместе со спасенным экипажем.

В Пентагоне заявили, что миссия была одной из наиболее сложных. Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты никогда не оставляют своих солдат.

Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Тегерана 28 февраля. Иран атаковал в ответ Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

