Спасателям удалось «оживить» утопленницу, выловленную в Яузе

В Сети появились жуткие кадры с Рубцовской набережной. Очевидцы заметили, что по Яузе плывет тело утопленницы и вызвали спасателей, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На видео женщина в одежде плывет на спине посередине реки. Прохожие принимают ее за труп, но потом видят, что конечности утопленницы слегка подергиваются. На помощь спешит спасатель.

Ему не только удалось вытащить из воды, но и откачать «тело». Что это за невероятный заплыв, и почему женщина оказалась в воде, она расскажет, когда полностью придет в себя.

