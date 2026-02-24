Спасатели вывезли из занесенной снегом деревни в Коломне больного малыша
Фото - © Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
В Коломне спасатели помогли больному ребенку и с помощью спецтехники доставили его в больницу. Деревню, где тот живет, занесло снегом из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Деревня Дуброво оказалась отрезана от дорог из-за снегопадов. Выехать или въехать в нее на обычном транспорте было нельзя из-за снежных заносов. Между тем у двухлетнего ребенка, проживающего здесь, поднялась температура. Родители не могли вызвать врача или сами отвезти малыша в больницу.
Тогда они обратились к спасателям. На помощь оперативно выехали работники 261-й пожарно-спасательной части. Возле деревни им пришлось пересесть на снегоходы, чтобы преодолеть заносы.
Забрав заболевшего мальчика и его отца, спасатели доехали до расчищенной дороги. Там пациента посадили в дежурную машину. Семью доставили в центральную районную больницу. Благодаря этому ребенок вовремя получил медпомощь.
