Бегунок защемил веко: девочка стала «заложницей» свитера в Подмосковье

В подмосковных Люберцах потребовалась помощь 12-летней девочке, которая не смогла выбраться из свитера, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Во время переодевания бегунок от молнии на свитере защемил кожу верхнего века ребенка. Мама не смогла освободить девочку самостоятельно, так как любое движение причиняло ей боль.

На место прибыли сотрудники 232-й пожарно-спасательной части и медики скорой помощи.

Спасатели аккуратно разрезали свитер, чтобы его вес не отягощал веко. После этого с помощью слесарного инструмента они разжали бегунок молнии.

Операция по спасению прошла успешно и без вреда здоровью. Мама девочки для подстраховки решила отвезти дочь к офтальмологу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.