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Спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва в доме в Саратове

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России разбирают завалы в многоэтажном доме в Саратове, где произошел взрыв, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

На месте работают более 20 специалистов. Также для разбора завалов были привлечены кинологии 8 единиц техники. Спасатели ищут среди обломков пострадавших, эвакуируют жильцов.

По предварительной информации, 25 июля в доме № 2 по улице Блинова произошел взрыв газовоздушной смеси. Дальнейшего горения не было, но из-за инцидента произошло обрушение здания.

В результате вниз рухнул угловой подъезд с 7 по 10 этажи. Погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Ранее спасатели вытащили из-под завалов 11 человек. В том числе они помогли выбраться из ловушки пятилетней девочке, которую после взрыва придавило плитой.