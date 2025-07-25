Спасатели продолжают поиски пропавших под завалами в Саратове

Судьба как минимум четырех человек остается неизвестной после взрыва бытового газа, разрушившего часть 10-этажного жилого дома в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Саратове после мощного взрыва газа в панельной многоэтажке на улице Блинова частично обрушился торец здания с 10 по 1 этаж.

Трагедия произошла в середине дня, когда большинство жителей были дома. По последним данным МЧС, шестеро человек погибли, в том числе ребенок, еще 15 обратились за медицинской помощью.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире на восьмом этаже. Более 30 квартир получили повреждения разной степени тяжести. Жильцов экстренно эвакуируют, а тех, кто остался без крова, временно размещают в пунктах временного размещения.