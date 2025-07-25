26 июля в Саратовской области объявлен днем траура из-за взрыва жилого дома

Траур объявлен в субботу в Саратовской области в связи со взрывом в многоквартирном доме на улице Блинова. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

26 июля на всей территории Саратовской области будут приспущены флаги. Также будут отменены все развлекательные мероприятия. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Вся область скорбит вместе с вами», — написал Бусаргин.

25 июля в доме № 2 по улице Блинова в Саратове произошел взрыв газовоздушной смеси. После этого обрушился целый подъезд — с десятого по первый этаж.

По последним данным, в результате погибли шесть человек, среди них ребенок. СМИ писали, что малыш во время взрыва гулял на улице с мамой. Когда ребенок отбежал, на него упал кусок разрушенного здания.

Ранее в Сети появились кадры, как взрыв «разорвал» многоэтажку в Саратове. На видео попала мощная вспышка, после которой здание начало рушиться.