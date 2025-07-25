Малыш мог выжить при взрыве дома в Саратове, если бы не трагичная случайность

Ребенок, который погиб при взрыве в многоэтажке на Блинова в Саратове, мог остаться в живых, если бы не трагичная случайность. По данным Mash , в момент ЧП малыш даже не находился в здании, а гулял с мамой — за мгновения до трагедии он убежал от родительницы и оказался прямо в том месте, куда упала часть многоэтажки.

Тело несовершеннолетнего позже нашли под завалами — он стал первым погибшим, которого обнаружили спасатели. По последним данным, в результате случившегося три человека погибли и пятеро пострадали.

Предварительная причина взрыва в многоэтажке на улице Блинова в Саратове — хлопок газа, сообщало МЧС России. Разбор завалов продолжается.

Тем временем Baza сообщила, что саратовчане жаловались мэру на оголенные трубы на Блинова за 2 часа до того, как на этой улице произошел взрыв и обрушение целого подъезда.

