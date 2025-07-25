Момент взрыва жилого дома в Саратове попал на видео

В Сети появились кадры взрыва в многоквартирном доме в Саратове, после которого часть здания буквально рухнула, сообщает Mash .

На видео запечатлен дом №2 по улице им. Ф. А. Блинова, в одной из квартир которого и произошел взрыв. В кадр попала мощная вспышка, после которой здание начало рушиться.

Несколько подъездов рухнули вниз за секунду. В этот момент в воздухе образовалось облако из пыли, мусора и дыма. Обломки упали и на дворовую территорию.

Взрыв произошел в многоквартирном доме в Саратове 25 июля. По предварительным данным, погибли три человека.

После взрыва под завалами оказались люди. Спасатели вытащили из ловушки уже 11 человек, в том числе пятилетнюю девочку. Работы по поиску пострадавших продолжаются.