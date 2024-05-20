Спасатели прекратили операцию на месте авиакатастрофы, где погиб президент Ирана

Спасатели объявили об окончании поисковой операции на месте крушения вертолета, в котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдулахиян и другие официальные лица. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету Al Jazeera.