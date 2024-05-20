Спасатели прекратили операцию на месте авиакатастрофы, где погиб президент Ирана
Спасатели объявили об окончании поисковой операции на месте крушения вертолета, в котором летели президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдулахиян и другие официальные лица. В результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету Al Jazeera.
Поисковые работы завершились в понедельник. Вертолет Раиси рухнул накануне на севере Ирана из-за неблагоприятных погодных условий.
Все тела, найденные на месте авиакатастрофы, отправили в Тебриз — город, расположенный в иранской провинции Восточный Азербайджан.
По данным прессы, после падения вертолета вспыхнул пожар, в результате которого сгорела вся кабина воздушного судна. Пламя сильно повредило тела погибших.
Ранее гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. Предварительно, временно исполнять обязанности главы государства будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.