Стало известно, кто станет и. о. президента Ирана после гибели Раиси в авиакатастрофе

Исполняющим обязанности президента Ирана, по данным госинформагентства ISNA, станет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Иранский президент Эбрахим Раиси накануне погиб в авиакатастрофе, сообщает газета «Известия» .

В соответствии с 131-й статьей Конституции Ирана, вице-президент начнет исполнять президентские обязанности в течение 50 дней, пока не пройдут новые выборы главы государства.

«<…> Совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового президента в течение 50 дней», — информировало агентство.

Президентская гонка в Иране может начаться уже в июне–июле 2024 года. Провести выборы обязан специальный совет, в который входят три человека.

Иранский президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли 19 мая при крушении вертолета. Вместе с первыми лицами государства погибли и другие люди, находившиеся на борту. Гибель Раиси уже подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.