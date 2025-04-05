Спасатели полностью потушили мощный пожар в подмосковной бане

В первой половине дня 5 апреля сотрудники МЧС РФ получили сообщение о том, что мощно горит баня в подмосковной деревне Светлая поляна. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и уже потушили горение, сообщили в МЧС РФ по Московской области.

Площадь пожара в двухэтажной бане, расположенной на улице Светлая поляна, 129, составила 100 квадратных метров. Сначала спасатели слаженными действиями локализовали горение, отрезав для него пути распространения, затем полностью потушили.

Пострадавших среди людей в происшествии нет. Объекту нанесен материальный ущерб. Из-за чего загорелась баня, предстоит узнать в ходе специальной экспертизы.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в бане на территории Подмосковья попал на видео. На кадрах видно, что огонь охватывал практически всю крышу строения.