Кадры мощного пожара в двухэтажной бане в Подмосковье попали в Сеть

В подмосковной деревне Пучково 5 апреля загорелась двухэтажная баня, момент пожара попал на видео. На месте происшествия уже работают спасатели, сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

На месте происшествия на улице Светлая поляна, д. 129 уже работают сотрудники МЧС РФ в составе 44 человек. Специалисты задействовали в ликвидации горения девять единиц техники.

На момент публикации заметки спасателям удалось локализовать горение, площадь которого составила 100 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы ликвидировать пожар как можно скорее.

На опубликованных кадрах с места ЧП видно, что двухэтажное строение горит с крыши. Из-под кровли бани вырываются языки пламени, которые быстро охватывают всю площадь, пишет «МК: срочные новости».