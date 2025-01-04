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Спасатели подняли труп мужчины, провалившегося под лед Байкала на коньках

Спасатели Сахюртинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда подняли тело мужчины, который катался по недостаточно промерзшему льду Байкала и провалился в воду в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба отряда.

Спасатели работали на месте, где произошел инцидент. Для поиска мужчины задействовали глубоководную камеру.

Труп нашли на глубине 38 метров. Его подняли и отдали полицейским. Спасатели напомнили, что выход на лед запрещен.

Вечером 3 января стало известно, что в проливе Ольхонские Ворота на расстоянии 400 метров от берега под лед провалились двое конькобежцев 62 и 70 лет. Первого спасли проезжающие мимо люди.