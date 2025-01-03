На Байкале двое конькобежцев провалились под лед, один из них погиб

В проливе Ольхонские Ворота на расстоянии 400 метров от берега под лед провалились двое конькобежцев 62-х и 70 лет. Одного из мужчин не успели спасти, сообщает пресс-служба МЧС России .

Трагический инцидент произошел в Ольхонских Воротах, где глубина достигает 40 метров, а ледяной покров составляет всего 5 сантиметров. Двое пожилых мужчин провалились под тонкий лед. 62-летнего мужчину спасли очевидцы, которые проходили мимо на воздушной подушке.

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия на вездеходе и провели обследование акватории с использованием специального подводного оборудования. К несчастью, поиски второго пострадавшего — 70-летнего мужчины — не принесли результатов. Предполагается, что он утонул в холодных водах пролива.

МЧС напоминает местным жителям и туристам о важности соблюдения правил безопасности при выходе на лед. Рекомендуется пользоваться только специально оборудованными для этого местах.