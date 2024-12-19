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Спасатели перестали искать с воздуха пропавший Ан-2 на Камчатке из-за непогоды

Из-за плохой погоды спасатели приостанавливают поиски самолета Ан-2 с воздуха. Вместо этого борт начнут разыскивать люди на снегоходах, сообщает SHOT .

Спасатели направились в местность, где Ан-2 перестал выходить на связь. По воздуху выслеживать самолет перестали из-за сильного снега и плотных туч.

На Ан-2 были трое — два сотрудника экипажа и один пассажир. Помимо этого, борт был загружен — вез 800 кг запчастей и продуктов питания.

Воздушное судно летело из села Мильково до Оссоры. Самолет построили в 1988 году.

Утром во время полета у Ан-2 заработал аварийный датчик. Сразу после этого самолет перестал выходить на связь.