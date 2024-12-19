Спасатели перестали искать с воздуха пропавший Ан-2 на Камчатке из-за непогоды
Фото - © Dmitry A. Mottl. Собственная работа/Wikipedia.org
Из-за плохой погоды спасатели приостанавливают поиски самолета Ан-2 с воздуха. Вместо этого борт начнут разыскивать люди на снегоходах, сообщает SHOT.
Спасатели направились в местность, где Ан-2 перестал выходить на связь. По воздуху выслеживать самолет перестали из-за сильного снега и плотных туч.
На Ан-2 были трое — два сотрудника экипажа и один пассажир. Помимо этого, борт был загружен — вез 800 кг запчастей и продуктов питания.
Воздушное судно летело из села Мильково до Оссоры. Самолет построили в 1988 году.
Утром во время полета у Ан-2 заработал аварийный датчик. Сразу после этого самолет перестал выходить на связь.