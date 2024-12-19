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Самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке

Грузовой самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке. На борту находились три человека экипажа, сообщает SHOT .

Борт осуществлял коммерческую перевозку груза и летел по маршруту Мильково—Оссора. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь оборвалась.

Последний раз экипаж выходил на связь в 12:15. Потом самолет пропал с радаров.

Началась поисковая операция.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Як-40 выкатился за взлетную полосу в аэропорту Якутии. Самолет принадлежит компании «АэроБратск».