сегодня в 16:02

Спасатели остановили на ночь поиски 10 туристов, пропавших у вулкана на Итурупе

Спасатели приостановили на ночь поиски 10 туристов, которые пропали у вулкана Баранского на Итурупе в Сахалинской области. Была обследована территория, радиус которой составляет более семи километров, написал в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа региона Константин Истомин.

Искать группу туристов сложно из-за плохой погоды. Рядом с вулканом Баранского низкая облачность и сильный туман. Видимость составляет всего пять метров.

Следов диких животных, которые могли бы представлять опасность для путешественников, не нашли. Группу туристов ищут работники Минобороны, спасатели, полицейские и сотрудники администрации округа.

Утром 25 августа планируют снова начать поиски. Для них собираются задействовать 25 человек.

Ранее сообщалось, что утром 24 августа спасатели начали искать группу туристов из 10 человек. Путешественники перестали выходить на связь рядом с вулканом Баранского. Изначально их искали шесть человек.