Спасатели обнаружили тело утонувшего в Томской области ребенка

Спасатели МЧС нашли тело девятилетнего мальчика, который утонул рядом с селом Федораевка в Томской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

Утром 28 июня появилось сообщение, что специалисты начали обследовать берег и акваторию реки Шегарка. В ней, по предварительным данным, утонул мальчик.

Ребенок со своей сестрой и товарищами пошел купаться в необорудованном для этого месте. Однако он не смог справиться с течением. Позже о его пропаже сообщила шестнадцатилетняя сестра.

Ранее спасатели достали из моря в Сочи нетрезвую женщину, которая всю ночь провела в воде. Выяснилось, что она спала на дорожке из буйков. Спасатели предполагали, что она утонула, однако при их приближении «русалка» пошевелила рукой.