сегодня в 22:07

Пожарные локализовали пожар на 800 «квадратах» в Петербурге

К моменту локализации крупного пожара в неэксплуатируемом спорткомплексе в Санкт-Петербурге площадь горения составляла 800 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Предварительно установлено, что в результате пожара никто не пострадал. Спасатели взяли пламя под контроль и не позволили ему распространиться по всему зданию. Крышу огонь стремительно захватил из-за легковоспламеняющихся материалов.

«По прибытию первых подразделений было установлено интенсивное горение кровли. Она сложная, в несколько ярусов. <…> Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Существовала угроза распространения пожара на нижние этажи», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Улубиков.

В настоящее время пожар локализован. Спасатели проводят действия, направленные на полную ликвидацию горения.