Видео: в Петербурге площадь пожара в спорткомплексе достигла 500 «квадратов»

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В Санкт-Петербурге 60 спасателей тушат пожар в неэксплуатируемом спортивном комплексе, площадь горения уже достигла 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале .

Предварительно установлено, что горит крыша неэксплуатируемого спорткомплекса. Сначала на месте происшествия работали 45 человек, но вскоре из-за увеличения площади горения пришлось расширить личный состав.

Спасатели делают всё возможное, чтобы максимально быстро локализовать, затем полностью ликвидировать пожар. Для соответствующих работ привлекли 16 единиц техники.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Причина возгорания будет установлена позднее в ходе специальной экспертизы.