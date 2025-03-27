Спасатели ликвидируют пожар в Марфино Московской области

Спортивные сооружения загорелись в деревне Марфино Одинцовского района Московской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пожар начался вечером в четверг. Сейчас возгорание локализовано на площади 2,5 тыс. квадратных метров, сказано в сообщении.

О пострадавших информации нет. Также не указано, какие именно спортивные объекты загорелись.

В ведомстве предположили, что причиной инцидента могла стать неисправная электропроводка. Ведется расследование.

Ранее в четверг начался пожар после взрыва в квартире в городе Приморске Ленинградской области. Пострадали двое взрослых и ребенок.