Спасатели ликвидируют пожар в Марфино Московской области
Спортивные сооружения загорелись в подмосковном Марфино
Спортивные сооружения загорелись в деревне Марфино Одинцовского района Московской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Пожар начался вечером в четверг. Сейчас возгорание локализовано на площади 2,5 тыс. квадратных метров, сказано в сообщении.
О пострадавших информации нет. Также не указано, какие именно спортивные объекты загорелись.
В ведомстве предположили, что причиной инцидента могла стать неисправная электропроводка. Ведется расследование.
Ранее в четверг начался пожар после взрыва в квартире в городе Приморске Ленинградской области. Пострадали двое взрослых и ребенок.