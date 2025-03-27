Взрыв прогремел в жилом доме в Ленобласти, начался пожар

В четверг днем в доме, расположенном в городе Приморске Ленобласти, раздался взрыв, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел по адресу: Выборгская улица, д. 5А. Предварительно, после взрыва разгорелся пожар в квартире на 3 этаже. Огонь охватил площадь в 90 кв. м.

На место ЧП прибыли представители экстренных служб. В администрации Ленобласти заявили, что пострадали двое взрослых и ребенок. Погибших нет.

У одной из пострадавших выявили ушибы и переломы — их женщина получила в результате падения с 3 этажа, где начался пожар. У ребенка диагностировали отравление продуктами горения средней тяжести.

Ранее взрыв газа прогремел в не введенной в эксплуатацию многоэтажке в Махачкале. Несмотря на это, жилплощадь в данном строении предлагалась к приобретению по цене, превышающей 6 млн рублей.