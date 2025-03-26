Спасатели 37 раз выезжали на пожары в Подмосковье за сутки

Подмосковные пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки 37 раз выезжали на ликвидацию возгораний, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

25 марта около 10 часов утра пожар вспыхнул в частном доме в Одинцовском округе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем охвачен весь первый этаж — примерно 150 кв. м. В 12:44 возгорание потушено.

Пожар ликвидировали 24 человека личного состава и 6 единиц техники. Причину произошедшего устанавливают дознаватели.

Кроме того, за данный период спасатели 5 раз выезжали для устранения последствий аварий. В них пострадали 5 человек, еще пятерых спасли.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары – трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«Мы мониторим ситуацию», — подчеркнул губернатор.