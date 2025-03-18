Мониторим ситуацию: Воробьев рассказал о готовности к началу пожароопасного сезона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода. В ходе доклада Воробьев отметил, что пожароопасный сезон в этом году начнется раньше обычного — 20 марта. Во время подготовки проанализировали прошлогодние данные, чтобы спрогнозировать всевозможные ситуации. На особом контроле находятся округа Балашиха, Богородский, Воскресенск, Егорьевск, Клин, Егорьевск, Шатура, Луховицы и Электрогорск.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, это все-таки видеокамеры», — заявил Воробьев.

Что касается торфяных участков — в свое время благодаря государственной программе эти 250 тысяч гектаров были обводнены. Там ведется замер уровня воды, он должен составлять от 0,7 до 1 метра. Если погода экстремально жаркая и вода падает, то существуют резервные водоемы.

«Мы мониторим ситуацию, находимся в тесном контакте с Рослесхозом», — заключил губернатор.

Новые видеокомплексы планируют установить в округах Мытищи, Балашиха, Подольск, Красногорск и Рузский.

Новые меры безопасности и профилактика в регионе

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

После торфяных пожаров 2010 года были приняты меры по их обводнению и сохранению запасов воды в водоемах и каналах. Всего создали 76 гидротехнических сооружений. Усиливают и оснащают и Московскую областную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).

В этом году для тушения пожаров готовы более 4,1 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц техники, сформирована аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Московской области из 200 человек, готовы три пожарных поезда — ж/д станции Воскресенск, Ожерелье, Орехово-Зуево, создан также нештатный противопожарный отряд на базе «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы» — 126 человек, 27 единиц техники и 15 единиц насосного оборудования.

В рамках профилактики идет обустройство минерализованных полос — на этого год план составляет около 1900 км. В лесах устанавливают шлагбаумы (564 шт.), создают безопасные зоны для пикников (более 1,3 тыс.). Для предупреждения пожаров работает мобильное приложение «Народная дружина Подмосковья».

Система мониторинга и контроль

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Контролирует пожароопасную обстановку четырехуровневая система мониторинга, лесничества обследуют с земли, с помощью дронов и камер, с вертолетов и самолетов и из космоса. Оперативное реагирование на термоточки позволяет выявлять и локализовывать пожары на ранних стадиях.

«Когда важен охват, анализ данных, всегда стараемся подключать цифровые технологии, искусственный интеллект. Благодаря современной и эффективной системе мониторинга в прошлом году в Подмосковье все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения. Поэтому постоянно ее совершенствуем, пробуем новые умные решения. Планируем запустить новый алгоритм ИИ в системе видеомониторинга, который позволит снизить количество ложных сигналов, поступающих с камер», — заявил Воробьев.

Для контроля и быстрого реагирования Подмосковье предоставило ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России доступ к региональной системе видеонаблюдения в военных лесничествах (37 камер). Более того, налажено и взаимодействие диспетчерских служб.

«У нас большие границы с нашими субъектами — Ярославской, Калужской, Рязанской Тверской областями и другими. Мы понимаем ответственность и стараемся работать слаженно», — заключил губернатор.